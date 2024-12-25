Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Manisa için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Manisa’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Manisa’da bugün hava puslu.

25 Aralık 2024 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da hava kuvvetli sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklığın 8 derece ile 12 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 79 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

26 Aralık 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın 5 derece ile 14 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 63 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

27 Aralık 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava yağmurlu olacak.

Sıcaklığın 8 derece ile 10 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 76 ile yüzde 93 arasında olması öngörülüyor.

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Mevsim geçişine dikkat

Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri, soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olabilir. Uzmanlar, sağlık problemlerinden korunmak için şu önlemleri öneriyor:

Dengeli beslenin: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bol sebze ve meyve tüketin, C vitamini açısından zengin gıdalara öncelik verin.

Bol sıvı tüketin: Günlük en az 2 litre su içmek, vücudu nemli tutar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Düzenli uyuyun: Kaliteli ve yeterli uyku, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına destek olur.

Kalabalık ortamlardan kaçının: Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılma riski kapalı ve kalabalık ortamlarda daha yüksektir.

Kıyafet seçimine dikkat edin: Hava koşullarına uygun giyinmek; ani ısı değişimlerine karşı koruyucu olabilir. İnce katlar tercih ederek sıcaklığa göre kıyafetinizi ayarlayın.

Hijyen kurallarına uyun: Ellerinizi sık sık yıkayın, kirli yüzeylere dokunmamaya özen gösterin. Elleri yüz ve gözlerle temas ettirmekten kaçının.

Düzenli egzersiz yapın: Egzersiz, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Dışarıda spor yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

Aşılarınızı güncel tutun: Özellikle grip aşısı gibi mevsimsel hastalıklara karşı aşılarınızı ihmal etmeyin.

Kapalı ortamları sık sık havalandırın: Ev ve iş yerlerinin havasını temiz tutmak, bakteri ve virüslerin yayılmasını önler.

Stresi azaltın: Yüksek stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarabilir. Meditasyon, yoga gibi gevşeme tekniklerinden yararlanabilirsiniz.

Hava değişimlerine karşı bu basit önlemleri alarak hastalık riskini minimuma indirebilirsiniz. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin, çocukların ve yaşlıların bu önlemlere daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.