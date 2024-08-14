Başkan Ferdi Zeyrek, Belediye çalışanlarına müjdeyi, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda verdi. Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi'nin MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirket çalışanları olmak üzere toplamda 5 bin 29 personele önemli bir maaş artışı yapacağını söyledi.

Başkan Zeyrek, “Çalışanlarımıza söz verdiğimiz gibi, en düşük işçi maaşını (evli ve 1 çocuklu) 26 bin 500 TL’den, 35 bin TL’ye çıkarıyoruz. Yevmiye asgari ücret seviyesinden 666 liradan yüzde 35 artışla 900 liraya, yakacak yardımı bin 200 liradan 2 bin 500 liraya yükselecek. Ayrıca 3 bin 588 TL enflasyon destek primi vereceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin şirketlerinde, MASKİ dahil toplam 5 bin 29 işçimiz çalışmakta. İşçilerimize verdiğimiz bu ek artışın belediyeye aylık maliyeti 73 milyon lira. Vergi dilimi ve rapor, izin gibi nedenlerle bazı çalışanlarımızın maaşında eksilme olabilir. Ancak üç binden fazla işçimiz 35 bin liranın üzerinde maaş alacak” dedi.