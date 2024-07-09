Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, 6 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olan E.S. (31) isimli şahsın, 5 farklı bölgede kenevir ektiği tespit edildi. Cezaevi firarisi olan E.S., jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, kenevir bitkilerini suladığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alındı

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan ortak çalışmada, firari şahıs ekim yaptığı arazide yakalandı. Arazide yapılan aramalarda 415 kök kenevir, 2.234 gram kubar esrar, 6 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. E.S. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri başlatılmak üzere gözaltına alındı.