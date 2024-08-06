Manisa’nın Soma ilçesinde, çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olayın detayları

Olay, Yalçın’ın iş yerinin kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. adlı kişi, Yalçın’a silahıyla ateş açtı. Saldırının etkisiyle kanlar içinde yere yığılan Yalçın, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan A.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. A.S., emniyete götürülerek hakkında işlemler başlatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.