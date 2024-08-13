Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Çobanisa Mahallesi civarında bugün saat 18.07’de başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan kapsamlı müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması yangının yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

Bugün saat 18.07'de Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi civarında başlayan orman yangını, hızla yayıldı. Yangına ilk müdahale, ihbarın ardından 13 dakika içinde saat 18.20’de başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına etkili bir şekilde müdahale etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Havadan ve karadan büyük müdahale

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak ve 8 helikopter havadan destek sağlarken, karadan da 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi olay yerine sevk edildi. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, orman ekiplerinin mücadelesine destek veriyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalarına devam edecek.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının geniş alana yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar yangının ne kadar alanı etkilediği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, ekipler sürekli olarak yangının ilerleyişini izlemekte ve stratejik müdahaleler gerçekleştirmektedir.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmış olup, vatandaşların yangın bölgesinden uzak durmaları ve ilgili uyarılara dikkat etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca, yangın sonrası zarar görebilecek alanların tespiti ve hasar çalışmaları için hazırlıklar yapılmaktadır.