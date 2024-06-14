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Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangın ına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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