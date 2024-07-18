Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırsal Avşar Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahale, yangının başlamasından 10 dakika sonra gerçekleştirildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyelere ait tankerler ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Orman yangınlarına karşı eğitimli ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için stratejik noktalarda yoğunlaşmış durumda. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

Yetkililerden Açıklama

Yangınla ilgili açıklama yapan yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ancak yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.