Manisa'nın Salihli ilçesinde Poyrazdamları Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 bin balya saman kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki A.T.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çiftlikteki saman balyalarından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan yoğun çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar görürken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının sebebinin ne olduğu hala belirlenemedi. İlgili kurumlar, olası nedenleri araştırıyor.