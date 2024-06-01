Manisa Da Çocuklar Onur Erol Konseri Ile Coştu

Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kentparkı'nda Onur Erol Çim Konseri düzenledi. Sevilen şarkıcı, çocuklarla birlikte birbirinden eğlenceli şarkılarını seslendirdi.

Konserin arasında kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konuklara ve çocuklara iyi eğlenceler diledi. Başkan Zeyrek, Sanatçı Onur Erol'a çiçek ve Manisa Tarzanı'nı simgeleyen hediyeyi takdim ederek duygularını paylaştı.

"Manisa Tarzanı'nı unutturmamak hepimizin görevi"

Başkan Zeyrek, “Bugün Manisa Tarzan’ımız Ahmet Bedevi’nin ölüm yıldönümü. Manisa Tarzan’ımız Kurtuluş Savaşı zamanında Milli Mücadelede bulunmuş. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinden bir tanesi olmuş. Şehrimizin yakılıp, yıkıldığını görünce kıyamamış ve Manisa’ma sahip çıkmış. Dağda sırtında suları taşımış ve bu yeşillikleri bize kazandırmış. Bugün o yüzden, anlamlı bir gün. Kardeşlerimle, evlatlarımla bir arada olduğu için Onur amcanıza da teşekkür ediyorum. Manisa’mda yaşayan herkesi böyle güler yüzlü görmek, böyle mutlu görmek, beni o kadar çok mutlu ediyor ki, inşallah 5 yıl boyunca hep böyle mutlu günlerde buluşacağız. Hep güleceğiz, hep eğleneceğiz. Çünkü Manisa Tarzanı başta olmak üzere birçok değerimiz var. Bu değerleri unutmamak, yarınlara aktarmak, bizim en öncelikli görevlerimizin arasında yer alacak. Bugün Onur amcaları bizlerle birlikteydi. Çok eğleniyoruz, eğlenmeye devam edeceğiz. Onur amcanıza hoşgeldiniz diyorum, değer kattınız. Sevgili vatandaşlarım, sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Ben Manisa’mı çok seviyorum ve bu sevgi ve bu birliktelik, bizi öyle güzel günlere götürecek ki, hep mutlu olacağız, hep eğleneceğiz ve her zaman için el ele olacağız. Sağ olun var olun” şeklinde duygularını ifade etti.

"Manisa Tarzanı'nı anmak önemli"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konuşmasında Manisa Tarzanı'nın önemine vurgu yaparak, Manisa'nın tarihi ve kültürel değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Zeyrek, Onur Erol'un katılımıyla gerçekleşen etkinliğin, Manisa'nın birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirtti.

Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Başkan Zeyrek'in duygusal konuşması etkinlikte duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.