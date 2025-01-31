Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanatla buluşturma amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Yunusemre Belediyesi ile iş birliği yaparak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler için şehir tiyatrosu gösterileri organize etti. Manisa’nın 15 ilçesinde sahnelenen oyunlar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

15 ilçede tiyatro keyfi

Manisa Şehir Tiyatrosu’nun “Bay Pati’nin Mutfağı” ve Belediye Kent Tiyatrosu’nun “Sevimli Müzisyenler” adlı oyunları, Manisa genelinde 15 ilçede sahnelenerek, yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ve veliye sanat dolu anlar sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen gösteriler, hem çocuklar hem de aileler tarafından büyük ilgi gördü.

"Bay Pati'nin Mutfağı" ile eğlence doruğa çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in çocuklara özel hediyesi olan “Bay Pati’nin Mutfağı” adlı çocuk oyunu, sahnelendiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı. Sağlıklı sebze yemekleriyle ünlü bir restoranın beşinci yıldızını almak için verdiği mücadeleyi anlatan oyun, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir macera yaşattı.

"Sevimli Müzisyenler" dostluğu anlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın desteğiyle hazırlanan “Sevimli Müzisyenler” adlı tiyatro oyunu ise çocuklara ekip ruhunu ve dostluğun önemini vurguladı. Akran zorbalığı ve bireyselleşmenin zararlarını ele alan bu oyun, Manisalı çocukların büyük beğenisini topladı.