Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek amacıyla sadece akademik alanda değil, ruhsal gelişim alanında da eğitimler düzenlemeye devam ediyor. 2024 yılı boyunca uzman pedagoglar eşliğinde çocuklara yönelik Mahremiyet Eğitimi, Duygularımı Tanıyorum Eğitimi, Kendini Keşfet Güçlü Ol Eğitimi ve Kendimi Tanıyorum Etkinliği gibi programlarla binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Bu eğitimler, çocukların farkındalıklarını artırmak ve duygusal zekalarını geliştirmek amacıyla yapıldı.

Mahremiyet eğitimi

Kent Park, Uncubozköy ve Adnan Menderes kreşlerinde verilen Mahremiyet Eğitimi ile çocuklara bedenlerinin özel olduğu, kişisel sınırlarına saygı duyulması gerektiği öğretildi. Çocuklara, başkalarına "hayır" demeyi, uygun olmayan dokunuşları fark etmeyi ve sağlıklı sınırlar koymayı öğreten bu eğitim, güvenli gelişim için temel bir adım oldu.

Duygularımı tanıyorum eğitimi

Bu programla çocuklar, mutluluk, üzüntü, korku ve öfke gibi temel duyguları tanıdı. Duygularımı Tanıyorum Eğitimi sayesinde, çocukların duygusal farkındalıkları artırıldı ve bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri sağlandı.

Kendini keşfet güçlü ol eğitimi

Çocukların öz güvenlerini ve duygusal zekalarını geliştiren Kendini Keşfet Güçlü Ol Eğitimi, stres yönetimi, zorbalıkla mücadele ve takım ruhunu güçlendirme gibi önemli konuları içeriyordu. Bu eğitim, aynı zamanda çocukların fiziksel ve duygusal güçlerini dengelemelerine de yardımcı oldu.

Kendimi tanıyorum etkinliği

Yunusemre Belediyesi ile ortak gerçekleştirilen Kendimi Tanıyorum Etkinliği kapsamında çocuklara akran zorbalığı, mahremiyet ve duygular hakkında eğitimler verildi. Bu eğitimler, öğrencilerin kişisel sınırlarını korumaları, empati geliştirmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını teşvik etti.

Ebeveyn ve öğretmenlere yönelik düzenlenen Anne Baba Okulu ve Duygular Eğitimi, çocukların duygusal dünyalarını anlamak ve onlarla sağlıklı iletişim kurmak için gereken becerileri kazandırmayı amaçladı. Bu eğitimlerle ailelerin çocuklarına karşı daha bilinçli yaklaşımlar sergilemesi, empatiyi geliştirmesi ve disiplin yöntemlerini etkili kullanmaları sağlandı.