Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 18 Mayıs'ta geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı

Manisa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerin ardından dün mahkemeye sevk edildi. Mahkemece A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (35) ve A.C.G. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kuvvetleri görev başında

Bu operasyonla birlikte DEAŞ terör örgütünün Manisa ve çevresindeki yapılanmalarına yönelik önemli bir darbe vurulmuş oldu. Güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürerek bölgede huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.