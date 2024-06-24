Manisa’nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Operasyon detayları

Ekipler, aldıkları ihbar üzerine hemen harekete geçerek antik kentte kazı yapan kişileri takibe aldı. 1'inci derece sit alanında yapılan operasyonda H.B.(49), Ö.B.(19), K.B.(21) ve K.E.(24) isimli 4 şüpheli, kazma ve kürekle kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler ve şüphelilerin durumu

Kazı alanında yapılan aramada, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Sardes Antik Kenti'nin önemi

Sardes Antik Kenti, Lidya Krallığı’nın başkenti olarak bilinir ve büyük tarihi öneme sahiptir. Bölgede izinsiz kazı yapılması, tarihi mirasa büyük zararlar verebilir. Bu nedenle sit alanları, devlet tarafından koruma altına alınmış ve izinsiz kazı yapmak yasaklanmıştır.