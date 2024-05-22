Alınan bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı Mahallesi'nde tarihi eser arandığı yönünde bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arazide dedektörle define arayan V.K. (37), M.A. (53) ve İ.E.'yi (36) suçüstü yakaladı.

Soruşturma sürüyor

Yapılan operasyonda, kazı alanında 1 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.