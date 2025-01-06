Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla 2024'te 280 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, çalışmalarla tarımsal üretimin korunmasına da katkı sağlandığını belirtti.

MASKİ’nin başarılı temizlik çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde MASKİ, 2024'te dere yataklarını ıslah etti ve çevreye büyük katkı sundu. Bu çalışmalarla 50 bin ton rüsubat ve çöp temizlendi.

Can ve mal güvenliği için çalışmalar devam ediyor

MASKİ, çevre güvenliği için yaptığı dere temizliklerinin yanı sıra, yol geçişlerini daha güvenli hale getirecek altyapı çalışmalarıyla da dikkat çekti. 36 noktada menfez imalatı ve 157 noktada koruge boru döşemeleri gerçekleştirildi.

2025 hedefi: Hız kesmeden devam

Başkan Zeyrek, temizlik çalışmalarının 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Ayrıca, iklim değişikliği ve ani yağışlar karşısında dere yataklarının temizliğinin önemine dikkat çekti.

Çevreye duyarlılık çağrısı

Zeyrek, derelere atılan çöplerin, sağlıklı su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığını vurgulayarak, vatandaşlara çevreye duyarlı olmaları çağrısı yaptı.