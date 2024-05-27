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Yaralı ların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itifaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.G'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye-Kapaklı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

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