Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, bölgede maddi zarara yol açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öküzcüoğlu ve Büyükşehir ekipleri, yaşanan afetten zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Başkan Öküzcüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Killik Mahallesi'nde afetten etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, yaşanan durumu değerlendirdi ve dayanışma mesajları ileten bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara, belediyelerin zarar gören bölgelerde gerekli çalışmaları başlatarak yaraları saracaklarını ifade etti.