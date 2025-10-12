Manisa Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda farkındalık etkinliği düzenledi. “Tabuları Yıkalım” sloganıyla kurulan stantta öğrencilere ve ailelere broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından tam şekilde yararlanmaları amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılan stantta, günün anlamına yönelik broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da dediği gibi çocuklar bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu sebeple bu özel günde farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özatay, kız çocuklarının desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Bugün dünya üzerindeki milyonlarca kız çocuğu pek çok hayal kuruyor. Onların istediklerini başarabilecekleri kuvvetin kendilerinde olduklarını göstermek için buradayız,” dedi.

Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan, etkinliğin önemine vurgu yaparak “ Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Elif Erva Demirbağ da, “Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyuyoruz,” dedi.