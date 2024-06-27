Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek.

Toplamda 22 ülke katılacak

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeden takımlar katılıyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya bulunuyor.

Şampiyona 28 Haziran'da başlayacak

Şampiyonaya katılan takımlar, kamp hazırlıklarını Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor. Şampiyona yarın sabah 09.00'da Tayland ve Hollanda arasında oynanacak müsabaka ile start alacak.

Dünya standartlarında bir tesis

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyona için gerekli tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını belirtti. Öztürk, "Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi, dünya standartlarında bir tesis olup, sporcularımızın en iyi şartlarda yarışmalarına olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Şampiyonaya hazırız. Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar sporseverleri bekliyor. Tüm ekiplere başarılar diliyorum" dedi.