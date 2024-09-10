Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin okula zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla toplu taşıma denetimleri gerçekleştirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarının zaman çizelgelerine uyup uymadığını kontrol etti ve yoğun güzergahlara ek seferler düzenledi.

Denetimlerin detayları

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, eğitim yılının ilk günlerinde öğrencilerin toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Zabıta ekipleri, özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlar üzerindeki duraklarda denetim yaptı. Bu denetimler kapsamında, toplu taşıma araçlarının zaman çizelgelerine uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Ek seferler ve yoğunluk yönetimi

Öğrencilerin okullarına geç kalmamaları ve işe gidecek vatandaşların trafik yoğunluğu nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla, toplu taşıma kooperatifi ile işbirliği yapılarak yoğunluk yaşanan güzergahlara ek seferler düzenlendi. Bu önlem, hem öğrencilere hem de günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

Gelecek kontroller

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak için sürekli çalışacaklarını belirtti. Denetimler, hem öğrencilerin hem de diğer yolcuların ulaşım sorunlarını minimize etmeyi hedefliyor.