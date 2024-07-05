Manisa merkez mahalleleri besleyen ana isale hattının geçtiği Şehzadeler ilçesi Kültür Merkezi önünde ani oluşan arıza, MASKİ İçme Suyu Dairesi ekiplerinin gece saatlerinde yürüttüğü özverili çalışma ile giderildi. Manisalıların su kesintisi dolayısıyla mağduriyet yaşamaması için ekipler çalışmalarına 4 Temmuz Perşembe akşamı saat: 23.00'da başladı. Gece saatlerine kadar devam eden çalışma tamamlandıktan sonra kesintiden etkilenen mahallelere sular kademeli olarak verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, çalışmalar dolayısıyla su kesintisi yaşanacak olan 11 mahalleyi etkileyen Şehzadeler ilçesi Kültür Merkezi önündeki arızaya akşam saat: 23.00'da müdahaleye başladı. Arızayı giderme çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Çalışmaları İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan da bizzat takip etti. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Daire Başkanı Orhan, “Manisa merkezimizi besleyen ana isale hattımızda aniden meydana gelen arıza 11 merkez mahallemizi etkileyen bir arızaydı. Arızanın giderilmesi için içme suyu dairemize bağlı ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı gece saatlerine kadar yürüttük. Ekiplerimiz gece boyunca arızanın giderilmesi için özveriyle çalıştı. Arızayı kısa sürede gideren tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SULAR KADEMELİ OLARAK VERİLDİ

Müdahale çalışmalarının ardından Çarşı, Utku, 1.Anafartalar, 2.Anafartalar, Peker, Yarhasanlar, Dinçer, Tevfikiye, Aynı Ali, Saruhan ve Arda mahallelerine sular kademeli olarak verildi.