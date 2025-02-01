Manisa Enerji A.Ş., yenilenebilir enerji projelerine hız kazandırarak Manisa'da sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor. İlk elektrikli araç şarj istasyonları, Manisa merkezdeki Tam Otomasyonlu Otopark'ta hizmete açıldı. Bu kapsamda, Tam Otomasyonlu Otopark girişine iki adet elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. Şarj istasyonları, elektrikli araç sahiplerine hem park yeri kolaylığı hem de araçlarını şarj etme imkanı sunuyor.

“Büyük bir ihtiyacı karşıladı”

Şarj istasyonunun ilk kullanıcılarından Serhan Karasu, bu hizmetin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirtti: "Elektrikli araç şarj istasyonlarının yapılması muhteşem bir şey oldu. Elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu tarz hizmetler, çevreci ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli katkı sağlıyor."

17 ilçeye yaygınlaştırılacak

Manisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy, elektrikli araç şarj istasyonlarının 17 ilçedeki belediye otoparklarına da kurulacağını belirterek şunları söyledi: "Enerji verimliliğini arttırarak hem çevresel fayda sağlıyoruz hem de ekonomik sürdürülebilirlik yaratıyoruz. Manisa’ya 18 adet daha şarj istasyonu kazandıracağız ve kısa sürede bu projeyi 17 ilçeye yayacağız."