Elon Musk’ın uzay ve uydu şirketi SpaceX’e ait Starlink uyduları, Manisa semalarında saat 22.15 sıralarında görüldü ve gökyüzünde tek sıra halinde geçerek vatandaşların dikkatini çekti. Manisa'nın eteklerindeki Spil Dağı Milli Parkı'ndan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şehrin ışıklarıyla birlikte uydular aynı karede buluşturuldu.

Starlink projesi, SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle gökyüzünde görsel bir şölen sunuyor. Manisa'daki görüntüler, Starlink'in etkileyici yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, bu nadir anı ilgiyle izlerken, uzayın derinliklerindeki bu teknolojik gelişmelerin merakla takip edildiği bir kez daha ortaya çıktı.