Alkollü araç kullanımı ve ehliyet iptali

22 Mayıs'ta Manisa'nın Gördes ilçesinde yapılan denetimde, TIR şoförü A.B.'nin 0.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınır olan 0.50'yi geçtiği için A.B.'ye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak A.B., sadece otomobil kullanırken alkollü yakalandığı için yalnızca 'B' sınıfı ehliyetine el konulması gerektiğini savundu.

Emsal niteliğinde karar

A.B.'nin avukatı Alperen Ekici, yargıya taşıdığı davada, 'B' dışındaki ehliyet sınıflarına uygulanan yaptırımı hukuka aykırı buldu. Gördes Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi reddetmesinin ardından konu Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı. Mahkeme, sadece 'B' sınıfı ehliyete el konulması yönünde karar vererek, diğer sınıf ehliyetlerin geri verilmesine karar verdi.

Hukuki değerlendirme ve ilgili açıklamalar

Avukat Alperen Ekici, bu kararın Türkiye'deki birçok vatandaş için emsal teşkil edeceğini belirtti. “Mevzuatta ‘ehliyetine el konulur’ deniyor, ancak bunun geniş yorumlanmaması gerekiyor. Mahkeme, B sınıfı ehliyete el koyup diğer sınıf ehliyetleri geri vererek orantısız bir yaptırım uygulanmasını engelledi. Bu karar, benzer durumdaki vatandaşların mağduriyetlerini giderebilecektir” dedi.

Mahkeme kararının önemi

Akhisar Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği bu karar, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el konulan kişilerin sadece ilgili sınıf ehliyeti için yaptırım uygulanabileceğini ve diğer sınıf ehliyetlerin geri verilebileceğini gösteriyor. Bu durum, sürücüler için adil bir uygulamanın önünü açacak önemli bir yargı adımı olarak değerlendiriliyor.