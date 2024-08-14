Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerinin çalışanlarına yönelik büyük bir maaş artışı açıklamasında bulundu. Meclis toplantısında yapılan duyuruda, 5 bin 29 çalışanın maaşlarına önemli bir artış yapılacağı belirtildi.

En Düşük Maaş Artışı

Başkan Zeyrek, açıklamasında en düşük işçi maaşının (evli ve 1 çocuklu) 26 bin 500 TL'den 35 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu artış, çalışanlar arasında geniş bir memnuniyet yarattı. Ayrıca, yevmiye asgari ücret seviyesinden 666 TL'den yüzde 35 artışla 900 TL'ye yükselecek. Yakacak yardımı ise 1.200 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarılacak.

Enflasyon Destek Primi

Başkan Zeyrek, çalışanlara 3 bin 588 TL tutarında enflasyon destek primi verileceğini de açıkladı. Bu ek destek, yüksek enflasyon karşısında çalışanların yaşam standartlarını korumayı hedefliyor.

Mali yük ve ekstra ödemeler

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ dahil olmak üzere toplamda 5 bin 29 işçinin çalıştığı bildirildi. Bu maaş artışlarının belediyeye aylık maliyetinin 73 milyon lira olacağı belirtildi. Başkan Zeyrek, vergi dilimi, rapor, izin gibi nedenlerle bazı çalışanların maaşlarında küçük eksilmeler olabileceğini ifade etti. Ancak, üç binden fazla işçinin 35 bin TL'nin üzerinde maaş alacağı müjdelendi.