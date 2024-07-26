Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay, komşuların evden gelen yoğun kokular üzerine 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.
Cenaze savcılık incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim Paprat'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Cenaze, Savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri, hava sıcaklıkları nedeniyle cenazenin uzun süre evde kalmasına ve yaydığı kötü kokuya tepkilerini dile getirdi.
Tepkiler çoğaldı: Hava sıcaklıkları cenazenin alınmasını zorlaştırdı
Mahalle halkı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle cenazenin evde uzun süre kalmasının sağlık ve hijyen açısından riskler oluşturduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA