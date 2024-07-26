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Mahalle halkı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle cenazenin evde uzun süre kalmasının sağlık ve hijyen açısından riskler oluşturduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim Paprat 'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Cenaze, Savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri, hava sıcaklıkları nedeniyle cenazenin uzun süre evde kalmasına ve yaydığı kötü kokuya tepkilerini dile getirdi.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay, komşuların evden gelen yoğun kokular üzerine 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

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