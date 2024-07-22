Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar-Gördes karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ve otobüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrilirken, kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, sabah saatlerinde Akhisar-Gördes karayolunda gerçekleşti. Recep T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Ahmet A. yönetimindeki 45 R 1008 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, kamyonet ise yoldan çıkarak takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında kamyonet şoförü Recep T. ve otobüs şoförü Ahmet A. da bulunuyor.

Soruşturma başlatıldı

10 yaralının olduğu kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.