Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 21.30 sularında meydana gelen kazada, Uşak'tan Salihli'ye gitmekte olan Doğan B. yönetimindeki 64 FS 202 plakalı kamyonet, Yusuf G. idaresindeki 20 FE 187 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Yusuf G. (40) ile yolcular Ayşe G. (31) ve Hasan K. (52) yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan K., ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Kamyonet sürücüsü Doğan B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaza Sonrası Güvenlik ve Trafik Düzenlemeleri

Kaza, yoğun trafik akışının olduğu İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında gerçekleşti. Polis ekipleri, kazanın ardından güvenliği sağlamak ve trafik akışını düzenlemek için geniş çaplı önlemler aldı. Kaza