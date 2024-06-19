Kaza, sabah saat 09.15 sularında İzmir - Ankara D300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan H.A. (88) idaresindeki 35 AC 3461 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aliya Nur Gezer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan genç kız, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.