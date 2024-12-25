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Otomobilde bulunan S.D. (73) ve E.D. (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Alaşehir'de oturan S.D. (73) yönetimindeki otomobil Alaşehir'den Salihli yönüne giderken, saat 07.00 sıralarında bir anda alev aldı.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde seyir hâlindeki otomobil in alev alması sonucu araç içindeki iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

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