Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara - İzmir E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 60 yaşındaki traktör sürücüsü İsa Demirtaş hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Kazanın, A.S. (27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır ile İsa Demirtaş'ın (60) kullandığı 45 ZZ 629 plakalı traktörün çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü İsa Demirtaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İsa Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.