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İsa Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın, A.S. (27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır ile İsa Demirtaş'ın (60) kullandığı 45 ZZ 629 plakalı traktörün çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü İsa Demirtaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde, Ankara - İzmir E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde tır ile traktör ün çarpışması sonucu meydana gelen kaza da, 60 yaşındaki traktör sürücüsü İsa Demirtaş hayatını kaybetti.

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