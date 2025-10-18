Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa genelinde FETÖ operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde ikamet eden 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

TEM ekipleri baskın yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen bir komiser ile kentte faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan bir mühendisin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltı işlemleri sürüyor

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.