Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na sunuldu. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Program, Murat Germen Ortaokulu öğrencileri Mahmut Keskin ve Zeynep Türkyılmaz’ın okuduğu şiirlerle duygulu anlara sahne oldu. Törenin finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi sahne aldı ve sergiledikleri yöresel oyunlarla büyük alkış topladı.

Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gazilere duyulan minnet ve saygının bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir kutlama olarak tarihe geçti.