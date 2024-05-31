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İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçi nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi'nden emlak vergisi için uyarı!

Merkezefendi Belediyesi'nden emlak vergisi için uyarı!

Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.

MANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrika da yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane ye başvurdu.

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