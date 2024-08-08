Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaşehir, Soma ve Şehzadeler ilçe jandarma komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos Çarşamba günü ortak bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve gümrük kaçağı ürünlerle mücadele amacıyla düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Uygulamalar sonucunda, toplamda 41 gram metamfetamin ve 16 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 26 bin 800 TL suçtan elde edilen nakit para ve 150 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Yapılan aramalarda bu malzemelere el konuldu.

1 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.