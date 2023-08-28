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Kazada, Salihli ilçesindeki Hasalan Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Ercan Ayyürü ile araçlarda bulunan Münevver Ziynet Günen (47), Cem Günen (8), Duru Günen (12), Armağan Ayyürü (23), Aslı Ayyürü (33), Mehmet Ayyürü (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.