Manisa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci büyük operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İkinci operasyonun detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, istihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda T.K. (36) isimli şahsın evine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 915 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli T.K. hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun önemi

Bu operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın bu hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük uyuşturucu operasyonu oldu. Daha önceki operasyonlarda da benzer şekilde yüksek miktarda uyuşturucu ve suç unsuru malzemeler ele geçirilmişti.