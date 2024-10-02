Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işleriyle uğraşan Arif K.’nin kullandığı 45 TV 839 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını hemen durdurup itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak motor kısmı tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Olayın şanslı kurtuluşu

Alevlerin hızla yayılmasına rağmen sürücü Arif K.’nin erken fark edip araçtan inmesi, olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motor kısmının küle dönmesi sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.