Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için fiziksel düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Hakkı İplikçi Parkı ve Kumludere Caddesi’ndeki toplam 11 havuz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu ve Manisalıların hizmetine sunuldu.

Manisa’nın fiziksel görünümü iyileştiriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, parklar, meydanlar ve sosyal alanlar gibi kamusal alanlarda yaptığı düzenlemelerle şehrin fiziksel görünümünü iyileştiriyor ve halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen projelerle, vatandaşlara daha temiz, modern ve konforlu yaşam alanları sağlanması amaçlanıyor. Hakkı İplikçi Parkı ve Kumludere Caddesi’ndeki havuzların yenilenmesi de bu projelerden biri olarak tamamlandı.

11 havuz yenilendi

Yıllar içinde yıpranarak deforme olan Hakkı İplikçi Parkı’ndaki dört havuz ile Kumludere Caddesi’ndeki yedi havuz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yenilendi. Yapılan yenileme çalışmaları, havuzların modern bir görünüme kavuşmasını sağladı ve bölge halkının kullanımına sunuldu.

Yenileme çalışmaları devam edecek

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Hakkı İplikçi Parkı ve Kumludere Caddesi’ndeki toplam 11 havuzda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Zamanla yıpranan bu alanları yeniden kullanıma sunarak daha estetik ve temiz bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz program çerçevesinde yenileme çalışmalarımız Manisa’nın her noktasında devam edecek” dedi.