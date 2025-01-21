Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, doğal kaynak sularıyla beslenen hayrat çeşmelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, hem tarihi mirasa sahip çıkmayı hem de vatandaşların hijyenik suya erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Hayrat çeşmelerinde bakım çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde doğal kaynak sularıyla beslenen hayrat çeşmelerinde detaylı bakım, temizlik ve yenileme çalışmaları başlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatıyla yürütülen bu çalışmalar, zamanla yıpranan çeşmelerin hem estetik hem de hijyenik açıdan yenilenmesini sağlıyor. Başkan Zeyrek, bu projeyle yalnızca fiziki düzenlemeler yapmadıklarını, aynı zamanda geçmişten günümüze taşınan bir kültürel mirası koruma misyonu üstlendiklerini ifade etti.

Tarihi ve kültürel kimliğe özen

Hayrat çeşmeleri, Manisa’nın tarihi kimliğinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Başkan Ferdi Zeyrek, bu noktaların toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını da simgelediğini belirterek, şunları söyledi:

“Hayrat çeşmeleri, sadece su ihtiyacını karşılamanın ötesinde, kentimizin tarihine ve kültürüne olan bağlılığımızın bir göstergesidir. MASKİ ekiplerimizin yürüttüğü bu çalışmalarla hem bu değerlere sahip çıkıyor hem de halkımızın temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlıyoruz.”

Su kalitesi kontrolleri devam ediyor

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayrat çeşmelerinde düzenli su kalitesi kontrollerini sürdürüyor. Çeşmelerde yapılan yenilemelerle birlikte, doğal kaynak sularının kalitesinin korunması ve vatandaşlara hijyenik bir şekilde sunulması hedefleniyor. Hayrat çeşmelerinin yenilenmesiyle Manisalılar, şehrin tarihi dokusuyla uyumlu, modern ve hijyenik bir hizmet alacak.