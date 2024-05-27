23 Mayıs gecesi Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre mahkum Sedat Özden, hücresindeki yatağı ateşe vererek korkunç bir yangına sebep oldu. İnfaz koruma memurlarının ilk müdahalesinin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yangın kontrol altına alınırken, ağır yaralanan Özden ve dumandan etkilenen diğer mahkumlar ile infaz koruma memurları hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Sedat Özden, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anne Songül Özden'den Çağrı

Oğlunun ani ölüm haberiyle yıkılan anne Songül Özden, yetkililere seslenerek oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve ölüm nedeninin araştırılmasını istedi. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, dumandan etkilenen diğer mahkumlar ve infaz koruma memurları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz"

Ağır yaralanan mahkum Özden, bu sabah tedavisinin sürdüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Özden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özden'in ölüm haberini alan baba İbrahim Özden ile anne Songül Özden ve yakınları hastaneye geldi. Anne Songül Özden, “Bana telefon açıp, konuşuyordu. Oğlumun sağlık anlamında kötü bir durumu yoktu. Yetkililerin çocuğumun ölüm nedenini araştırmasını istiyorum. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın istiyorum" dedi. Baba İbrahim Özden ise oğlunun bu şekilde ölmesini kabul etmediğini, gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Sedat Özden'in kuzeni Fesih Özden de “Olaydan önce, 21 Mayıs'ta annesini arıyor ve kendisinin hücreye götürüleceğini haber veriyor. Sedat'ı hücreye döve döve götürmüşler ve bunu da tüm cezaevi duymuş. Biz kimseyi suçlamıyoruz ama yalan yanlış beyanlar var. Burada infaz koruma memurlarının yaptığı darp ve ihmal var. Bunların araştırılmasını ve varsa ihmali olanların cezalarını almasını istiyoruz" diye konuştu.