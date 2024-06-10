Olay, Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. 2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın, husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonun çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi.