İl genelinde 136 ekip ve 505 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 28 Mayıs Salı günü 14.00-16.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında 4 bin 759 kişi sorgulandı.

Uygulama sonucunda, aranan 5 şahısın yakalandığı bildirilirken, aynı zamanda 304 araç sürücüsüne toplamda 943 bin 421 TL trafik cezası uygulandı. Bu cezalardan 20 araç trafikten men edildi. Denetlenen 89 motosikletten ise 43 motosiklet sürücüsüne 64 bin 60 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, uygulama kapsamında 165 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin denetlendiği belirtilirken, bir kişinin kapalı alanda tütün mamulü tükettiği tespit edilerek 977 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir iş yerine de aynı suçtan dolayı tutanak tanzim edildi.

Denetimler sırasında 24 okul çevresi, 60 park ve bahçe, 11 metruk bina ve çevresi ile 5 otogar ve tren garının kontrol edildiği aktarıldı. Yapılan kontrollerde 31 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, bu konuda 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Kabahatler Kanunu 36. maddesine göre 3 kişiye de toplamda 2 bin 931 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.