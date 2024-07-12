Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, İzmir’de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için unutulmaz bir gezi düzenledi.

Gezi programı kapsamında İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı ziyaret edildi. Doğayla iç içe bir ortamda keyif dolu bir gün geçiren misafirler, parkta bulunan hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen geziden ve gördükleri güzelliklerden memnuniyetlerini dile getiren İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, gezi programını düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

