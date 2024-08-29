Manisa’nın Salihli ilçesinde, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ruhsatsız silah bulundu

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A. adlı 53 yaşındaki kişinin ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, R.A.’nın evinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Ele geçirilen malzemeler

Arama sonucunda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca fişeği ve 3 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güveni sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adli işlem başlatıldı

Gözaltına alınan R.A. hakkında, ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.