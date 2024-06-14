Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaşlı bir çift hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı eski yolu üzerinde, Bezirganlı mevkiinde gerçekleşti. Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S. (67) idaresindeki yabancı plakalı 47 NDS 3 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.