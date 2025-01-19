Manisa Valiliği, Alaşehir ilçesinde meydana gelen trajik olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, özel İstaş Mermer firmasına ait alandaki su birikintisinde boğulan iki küçük çocuğun ölümüyle ilgili adli tahkikatın sürdüğü ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "19.01.2025 tarihi saat 13.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi'nde Yusuf Kaya (12) ve Kadir Kaya (15) isimli evlatlarımızın düştükleri su birikintisinden çıkamayarak hayatlarını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum çocuklarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmekte olup, idari soruşturma da başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."