Manisa'nın Kula ilçesinde bir toplu konut inşaatında meydana gelen ilginç kazada, moloz dökmek isteyen hafriyat kamyonu havada asılı kaldı. Kamyon şoförü Y.S., kontrolünü kaybedince araç askıda kaldı. Şoför, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde toplu konut inşaatında çalışan hafriyat kamyonu, moloz dökmek için damperini kaldırdığı sırada kontrolünü kaybetti. Kamyon geri geri giderken havada asılı kaldı. Kazanın ardından kamyon şoförü Y.S. (48), paniğe kapılarak şoför mahallinden aşağıya atladı.

Kurtarma çalışmaları

Olayı gören işçiler, hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı şoförü Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şoför Y.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından inşaat sahasında güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, kamyonun nasıl kontrolünü kaybettiğini ve asılı kaldığını araştırıyor. İnşaat sahasında çalışan diğer işçilere de güvenlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuldu.