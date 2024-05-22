Manisa'nın 30 yıllık kanayan yarası olan imar planı sorunu, Başkan Ferdi Zeyrek'in açıklamalarıyla gündemde yer aldı.

Başkan Zeyrek: "Mahkemeden ret kararı gelmezse imar planını hayata geçireceğim"

Geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından hayata geçirilen ve İzmir Mimar Odası tarafından açılan davalar sonucunda iptal edilen imar planı ile ilgili konuşan Zeyrek, planı iptal etmek istemediğini ve mahkemeden ret kararı gelmemesi halinde planı hayata geçireceğini söyledi.

"Gediz taşkın sınırı göz önüne alınmamış"

Başkan Zeyrek, planın iptal gerekçelerinden biri olan Gediz Nehri taşkın sınırı konusuna da değindi. Geçmiş yönetimin bu sınırı göz önüne almadığını ve DSİ'nin uyarılarına rağmen planı onayladığını ifade etti. Zeyrek, bu durumun ileride bölgede yaşayacak vatandaşlar için tehlike arz edeceğini belirterek, "Ben bu imar planını mahkemenin kararından sonra bir an önce hayata geçireceğim." dedi.

"Şehzadeler ve Yunusemre'de sorunlu bölgeler var"

Başkan Zeyrek, imar planı sorununun en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Şehzadeler ve Yunusemre'de de ciddi sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Özellikle Nurlupınar'ın arka taraflarında ve Sümerpark'ın karşısında kalan bölgelerde imar sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Manisa'ya tramvay gelebilir"

Toplu ulaşımda tramvayın önemine değinen Zeyrek, İstanbul'da incelediği yeni nesil tramvaylardan Manisa'ya da getirmeyi planladığını açıkladı. Bu tramvayların günde 40 bin yolcu taşıyabileceğini ve hem trafiği rahatlatacağını hem de ulaşım ücretlerinde indirim sağlayacağını ifade etti.

"Kentsel dönüşüm zorunlu"

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Zeyrek, "Kentsel dönüşümü yapmak zorundayız. Yapmazsak doğa bize cezasını veriyor, kendi dönüşümünü yapıyor. Bu sırada birçok can kaybımız oluyor. Bunu önceden öngörüp depreme dayanımlı kentler oluşturmak gerekiyor." dedi.

Başkan Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Şehzadeler ve Yunusemre'de yapı stoku analizinin tamamlandığını ve kalan 15 ilçede de bu analizin İnşaat Mühendisleri Odası ve Celal Bayar Üniversitesi ile ortak bir proje ile yapılacağını açıkladı.

"Hakkaniyetli, adil ve eşit bir yönetim hedefliyorum"

Zeyrek, 5 yıllık görev süresi boyunca hakkaniyetli, adil, eşit ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini söyledi. Herhangi bir kararda öncelikle mahalle muhtarlarının ve vatandaşların görüşlerinin alınacağını ve memnuniyetlerinin gözetileceğini vurguladı.

"Hedefim: Adalet ve hakkaniyet"

Başkan Zeyrek, "Ben şunu hedefliyorum. 5 yıl boyunca öncelikle hakkaniyetli, adil, eşit ve ulaşılabilir olacağım. Bir süre sonra herkes şunu diyecek. ‘Ferdi Zeyrek bir karara imza attıysa bunun arkasında adalet vardır, hakkaniyet vardır.’ Bu benim için olmazsa olmaz olan bir şey" dedi.