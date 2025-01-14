Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir inşaat alanında gerçekleşen kazada, kazı çalışmaları sırasında Hüseyin Durak yönetimindeki iş makinesi su dolu bir çukura devrildi. Olay, çevredeki çalışanlar tarafından hemen yetkililere bildirildi.

Ekipler hızla sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla çukurdan çıkarılan Durak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 57 yaşındaki Hüseyin Durak, hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgedeki çalışmalar bir süreliğine durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.